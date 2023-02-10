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НовостиСпорт10 февраля 2023 6:00

Белгородская спортсменка Кристина Ермакова завоевала шесть медалей в столице Удмуртии

В Ижевске состоялись первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Алексей СЕРГУНИН
В активе белгородцев два золота, одно серебро и три бронзы. Фото со страницы ССР в VK.

В активе белгородцев два золота, одно серебро и три бронзы. Фото со страницы ССР в VK.

В активе белгородских спортсменов шесть наград, причем все – с участием воспитанницы Валерия Апанасенко Кристины Ермаковой.

В рамках первенства страны Кристина стала третьей в дисциплине ПП – 60. В паре с Александром Ковалевым (тренер – Апансенко) они завоевали бронзу в дисциплине ПП – ПС. А в связке с Анастасией Хорунжой (тренер Максим Пикалов) и Эвелиной Шеиной (тренер Андрей Катаржнов) Ермакова заняла третье место в упражнении ПП – 180.

В рамках всероссийских соревнований у Кристины Ермаковой два золота (в МПП-60 – с участием и без участия зарубежных стран) и серебро (в МП-60 с участием зарубежных стран).