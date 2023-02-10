В Белгородской области 44-летняя женщина едва не зарезала гостя

Во время застолья находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 44-летняя женщина ножом ударила гостя в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Ракитянскому району поступило сообщение о поступившем в медицинское учреждение 48-летнем пациенте. Полицейские установили, что телесные повреждения мужчине его знакомая. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, во время застолья находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 44-летняя женщина ножом ударила гостя в живот. Потерпевший ушел домой, но к утру почувствовал, что его состояние сильно ухудшилось, и позвонил сестре. Родственница, придя к брату, обнаружила, что он ранен, и вызвала ему скорую помощь.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет.