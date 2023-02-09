До конца года восстановят обстрелянный в Белгородской области ФОК

фото: Одес Байсултанов.

Во время прямого эфира глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что до конца этого года планируется отремонтировать ФОК, который пострадал во время обстрела со стороны ВСУ. Купол комплекса сдулся, а стены сильно посечены осколками.

Чтобы начать восстановительные работы, нужна плюсовая температура. Глава муниципалитета надеется на финансовую помощь федеральных властей.

- Сейчас моя основная задача – определить источники финансирования. Конечно, для нас было бы идеально, если бы получилось отработать это с федеральным центром. Сегодня область и так в непростой ситуации. Обещаю, что в текущем году обязательно восстановим, - сказал Жданов.

Во время визита в Белгородскую область на прошлой неделе разрушенный ФОК в Шебекино посетил заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов. Он видел, что комплекс поврежден и находится в неэксплуатируемом состоянии.