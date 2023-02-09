Губернатор сообщил о третьем обстреле Белгородской области за сутки

Снарядом повреждена летняя кухня частного домовладения. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Третий обстрел за сутки и второй по Шебекинскому городскому округу. О прилетах в хутор Балки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К счастью, и на этот раз обошлось без жертв.

- Опять обстрел Шебекинского округа. Есть прилеты в хутор Балки. Пострадавших нет. Снарядом повреждена летняя кухня частного домовладения. Оперативные службы на месте, - написал глава региона в телеграм-канале.

Как ранее сообщал сайт https://www.bel.kp.ru/, в четверг, 9 февраля, массированному обстрелу подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением.

В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.