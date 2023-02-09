Весной на клумбах Белгорода зацветут 5 миллионов тюльпанов

К майским праздникам белгородцы смогут насладиться тюльпанными полями. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главный ландшафтный архитектор областного центра Елена Семенкова поделилась планами по озеленению и украшению Белгорода. Так, город уже готов к самому красочному весеннему фестивалю – празднику тюльпанов. Площадь цветников, где высажены луковицы составляет порядка 70 тысяч квадратных метров. К майским праздникам белгородцы смогут насладиться поистине тюльпанными полями – распустится около 5 миллионов цветов.

Кроме того, на клумбах областной столицы, как и прежде, будут сочетаться многолетние и однолетние культуры, радуя зеленью и сочными красками. Общая площадь цветников Белгорода – 37 тысяч квадратных метров.

В городских теплицах активно готовят контейнеры для мобильного цветочного оформления. Используются устойчивые к холоду цветы. Установка композиций запланирована на апрель. Далее будет постепенное обновление растений в кашпо, чтобы обеспечить постоянное цветение.

Как сообщила Елена Семенкова, порядка 18 тысяч квадратных метров городских цветников будут полностью реконструированы. Оформлением занимаются белгородские дизайнеры и озеленители. Будут использоваться однолетние и многолетние культуры, розы, цветущие кустарники.

Всех тайн озеленители города не раскрывают, но возможно к весне появятся композиции из тропических растений и цветочные скульптуры.