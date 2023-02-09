Белгородский губернатор сообщил об обстреле Грайворонского городского округа

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В четверг, 9 февраля, атаке со стороны Украины подвергся Грайворонский городской округ. Российская система противовоздушной обороны сбила три ракеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию, - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, сегодня также массированному обстрелу подверглось село Муром в Шебекинском городском округе. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением.