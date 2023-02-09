В Белгородской области зарегистрировано больше 2500 аварийных объектов

Региональные и муниципальные органы власти согласно Федеральному закону от 26 мая 2021 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» обязаны направлять в Росреестр сведения о признании МКД аварийными и подлежащими сносу, а также о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодными для проживания.

- По состоянию на 1 января 2023 года в отношении 2545 объектов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о признании их непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Из них 231 – многоквартирные дома, 2305 – жилые помещения, - рассказал и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Белгородской области Сергей Павлов.

Отметим, данные об аварийности дома или помещения указываются в выписках из ЕГРН.

- Наличие в выписке из ЕГРН информации об аварийности МКД и жилых помещений позволяет обезопасить граждан от покупки непригодного жилья, а также ускоряет и делает проще проверку недвижимости при проведении сделок, - прокомментировал заместитель министра строительства Белгородской области – начальник департамента жилищного строительства Валерий Гридчин.