В центральном парке Белгорода пройдут соревнования «Хаски-Trail»

Белгородцев приглашают на ежегодный забег с собаками. Фото: скриншот видео

В субботу, 11 февраля, белгородцев приглашают на ежегодный забег с собаками. Соревнования пройдут в Центральном парке имени Ленина.

На площадке возле «Октября» в 10:00 начнется регистрация участников. Торжественное открытие мероприятия начнется в 11:00. А уже в 11:15 – первый старт.

В программе праздника горожан и гостей города ждет каникросс – бег человека в связке с собакой. Участнику вместе со своим питомцем предстоит пробежать 380 метров за максимально короткое время.

Кроме того, юные белгородцы смогут прокатиться на упряжке с ездовыми хаски и сделать памятные фотографии с четвероногими друзьями.

Организаторы напоминают, что для участия в забеге необходима предварительная регистрация. Победители получат призы от управления молодежной политики мэрии и клуба отдыха «Хаски 31».