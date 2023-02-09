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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:49

В Белгороде завершили подготовку к рекультивации старой городской свалки

На объекте задействовано 27 единиц техники
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что все подготовительные работы для рекультивации свалки на Юго-Западе завершены. На сегодняшний день строители уже расчистили территорию полигона, обустроили внутриплощадочные проезды и строительный городок.

На объекте уже приступили к выполнению земляных работ по формированию свалочного тела полигона. Удалось переместить порядка 66 тысяч кубометров отходов.

- Процесс сложный и ответственный. Но опыт руководства таким проектом есть. Убедился, что работы в графике. Специалисты на месте без выходных, включая стройконтроль, - отметил Валентин Демидов.

На площадке задействовано 27 единиц техники. Все работы проводятся согласно графику. Мэр областного центра подчеркнул, что это один из ключевых проектов на ближайшие два года.