В Белгороде продолжают реализацию программы по очистке рек

В 2022 году удалось очистить 65 участков водных объектов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде приступили к очистке участка реки Гостёнка. В порядок приведут отрезок протяженностью 1000 метров от ул. Белинского, 56 до автомобильного моста по 3-му Красноармейскому переулку. Все работы проводятся в рамках масштабной программы по очистке водоемов области «Наши реки», которую инициировал губернатор Вячеслав Гладков.

- Сейчас рабочие убирают заросли и аварийно опасные деревья вдоль береговой линии. Это позволит технике подъехать ближе к воде. Затем приступят к уборке мусора и откачке донных отложений, - сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В общей сложности в этом году программы «Наши реки» планируют расчистить 50 водных объектов в Белгородской области. Семь водоемов перенесены с прошлого года на весенний период из-за обилия ила и малого водопритока. Напомним, что в 2022 году удалось очистить 65 участков водных объектов. От грунта и водной растительности очищено более 417 тысяч квадратных метров акватории, что в два раза больше первоначально прогнозируемого объема работ.