Недвижимость: аккредитация застройщика на пользу заемщика

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Как подчеркивают эксперты, аккредитация объекта банком означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Накануне еще несколько компаний получили аккредитацию – в совокупности это 20 строящихся жилых комплексов в регионах ЦФО. Как сообщают в банке «Открытие», в Воронежской области аккредитацию получили ЖК Ленинградский квартал и ЖК Задонье-парк, МК Боровое, ЖК Волна-1. В Брянске – ЖК Мегаполис Парк, в Костроме – ЖК На Боровой, в Смоленске – ЖК Квартал Восточный, в Туле – ЖК Надежный на Пролетарке, ЖК Суворовский. В Ярославле это 3 объекта недвижимости: ЖК Мегаполис, Клубная и Павловский, во Владимире – ЖК Смоленский и Гвардейский, в Калуге – ЖК Кречетников переулок и Острова.