В Белгородской области в 2022 году трудоустроились почти 50 медиков из Украины

В общей сложности в регионе за прошедший год устроились на работу 343 врача. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников рассказал в ходе пресс-конференции о дефиците медработников в области. Так с марта 2022 года уехал 91 врач.

Однако, по словам министра, в область приезжают врачи и средний медперсонал из разных городов Донбасса. Их активно трудоустраивают в течение последних восьми лет. А также за прошлый год в Белгородской области трудоустроились почти 48 украинских медработников.

- Осенью министерство сопровождало 18 врачей и 30 специалистов из числа среднего медицинского персонала. Кто то обращался по вопросам обучения, кто то – по поводу перевода или документов. Все они сейчас работают, – рассказал Андрей Иконников.

В общей сложности в регионе за прошедший год устроились на работу 343 врача. Но этого пока недостаточно, необходимо еще минимум 306 докторов.

- В 2021 году мы разработали стратегию на долгосрочный период, в феврале 2022-го защитили ее и двигаемся в настоящий момент в этом направлении. Какой основной посыл? Закрыть дефицит как у врачей, так и у среднего медперсонала, чтобы потом работать по плану. Мы понимаем, сколько у нас целевиков учится. Это более 2 тысяч одних только врачей. 289 человек поступило в этом году на 1-й курс по всем программам в различные медвузы страны. Так что у нас есть понимание, сколько специалистов каждый год будет приходить, – сказал Андрей Иконников.