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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:49

В Белгородской области в этом году заменят 11 водонапорных башен

Вячеслав Гладков рассказал, где именно в регионе улучшится качество воды
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор в утреннем обращении рассказал, где в Белгородской области появятся новые водонапорные башни. По словам главы региона, в этом году продолжится масштабная работа по обеспечению жителей области водой. Взамен непригодных и неподлежащих восстановлению появятся 11 водонапорных башен.

Так новые башни установят в селе Журавка Прохоровского района, в Алексеевке, в селах Венгеровка и Киселево Ракитянского района, в Карнауховке Белгородского района, в селе Хотмыжск Борисовского района, в селах Купино и Ржевка Шебекинского района, в селах Почаево, Ломное и поселке Совхозный Грайворонского района.

Все работы планируют провести в 2023 году.