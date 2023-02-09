Белгородский губернатор пообещал поругать главу Губкина за плохие блины на Масленицу

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В вечернем прямом эфире к губернатору обратилась жительница Губкина. Женщина возмутилась тем, что традиционный праздник проводов русской зимы власти города решили соединить с фестивалем вареников. По словам горожанки – это «показуха и искоренение народных традиций».

Губернатор ответил, что это точно не показуха для него, так как в Губкин на Масленицу он не собирался приезжать. Вячеслав Гладков также отметил, что поиск новых форматов для проведения городских праздников – не всегда плохое решение. Главное, какой будет результат.

- Если блины будут невкусные, без сметаны, без масла и тонкие, без начинки, то, конечно, это плохо и нужно ругать. А если к большому количеству блинов с пылу с жару добавить еще какое-то количество вкуснейших вареников с разной начинкой, то я думаю, что это не самая плохая беда, что может быть. Давайте посмотрим, что приготовила администрация, - сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что следит за работой Лобазнова, и пока нареканий нет

- Я два года внимательно смотрю, как работает глава Михаил Лобазнов — он молодец. Но мы будем внимательно и придирчиво смотреть, если что - покритикуем. Традиции забывать нельзя, мы такое не позволим никому. Наша страна, наш народ традициями и силен, - отметил Гладков.