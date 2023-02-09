В Белгородской области потратят порядка 2 млрд рублей на обновление первичного звена здравоохранения

Часть средств направят на приобретение легковых автомобилей для участковых врачей. Фото: "КП" Архив

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в этом году на обновление первичного звена системы здравоохранения в Белгородской области потратят почти 2 миллиарда рублей. Часть средств направят на приобретение легковых автомобилей для участковых врачей.

- На что пойдут эти деньги? В том числе, например, на приобретение легкового транспорта для наших участковых врачей, потому что до сих пор остаётся проблема, жалобы от вас, что врач долго не может приехать. Надеюсь, что уже после первого июня, когда машины поступят в распоряжение наших врачей, этой проблемы станет меньше, - сообщил глава региона.

Напомним, некоторые ЦРБ уже получили медицинское оборудование: в Алексеевскую центральную больницу поставили два новых аппарата УЗИ, в Красногвардейской больнице появился современный цифровой маммограф.