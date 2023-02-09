Под массированный обстрел попало село Муром в Белгородской области

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 февраля, массированному обстрелу со стороны Украины подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале.

- По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением, - написал Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что все оперативные службы находятся на месте происшествия. В данный момент продолжается подомовой обход обстрелянной территории.