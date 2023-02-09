Пациенты белгородской больницы пожаловались на отсутствие горячей воды в палатах

Андрей Иконников проверил воду в Ракитянской ЦРБ. Фото: скриншот видео

В вечернем прямом эфире жители Ракитянского района пожаловались губернатору на отсутствие горячей оды в палатах ЦРБ. По словам обратившихся, в кардиологическом отделении пациенты подогревают себе воду на батареях.

Вячеслав Гладков объяснил, что такая ситуация сложилась из-за изначального плана строительства больницы. И для устранения проблемы необходимо провести капитальный ремонт. Но в этом году ЦРБ в план уже точно не внесут.

- По закону придраться не к чему: там, где оказывают помощь пациентам, горячая вода есть. Но, я этого не знал, в больнице не предусмотрена подача горячей воды в большое количество палат. Это странно и неправильно. Нужно проводить капитальный ремонт, чтобы исправить проблему. Надеюсь, что сможем отремонтировать больницу в следующем году, - отметил губернатор.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников также прокомментировал ситуацию. По словам чиновника, в важных помещениях установлены бойлеры для подачи горячей воды

- Горячая вода есть в каждом из необходимых помещений: процедурная, душевая, туалет и так далее (здесь установлены бойлеры), но не в палатах. Почему — при вводе в эксплуатацию здания стационара горячая вода не была предусмотрена технически, - написал Иконников в соцсети.