Белгородские росгвардейцы вернули родителям потерявшегося ребенка

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области нашли потерявшуюся девочку в селе Таврово. Сначала мама сама пыталась найти ребенка, но от безысходности обратилась за помощью в правоохранительные органы. Ориентировка с приметами девочки была доведена всем наружным службам города. Спустя 1,5 часа росгвардейцы обнаружили потеряшку на улице Мира вблизи дороги на пешеходной дорожке.

Испуганная девочка рассказала росгвардейцам, что она играла во дворе своего дома со своим котенком, а когда питомец побежал, последовала за ним и не заметила, как потерялась. Пройдя несколько кварталов в поисках дома, она окончательно заблудилась, и вспомнить дорогу домой уже не смогла. Правоохранители передали ребенка инициаторам розыска.