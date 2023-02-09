В белгородском селе Казинка пока не будут вводить режим ЧС

Во время недавнего обстрела в Казинке погибла женщина. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время прямого эфира 8 февраля к губернатору Белгородской области обратилась жительница села Казинка Валуйского городского округа. Женщина отметила, что что населенный пункт периодически подвергается обстрелам, люди страдают и опасаются за свои жизни. Она попросила Вячеслава Гладкова объяснить, каков статус приграничного населенного пункта, и не планируют ли там ввести режим ЧС.

Глава региона объяснил, что обстановка в Казинке не такая тяжелая, как в тех местах, где уже действует режим ЧС и необходимости вводить его пока нет.

- В настоящий момент в селе, как и везде, введены высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Режим чрезвычайной ситуации в населенном пункте не вводится. Ситуация в тех местах, где введен режим, к сожалению, в десятки, иногда в сотни, раз тяжелее, чем в селе Казинка. Надеюсь, что оперативная обстановка не будет требовать введения других статусов, - сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, село Казинка в Валуйском городском округе 6 февраля в очередной раз подверглось обстрелу со стороны Украины. Во время ЧП погибла 70-летняя женщина, которая кормила кур в сарае.