11 белгородских ученых получили премию имени В.Г. Шухова

Белгородская область занимает четвертое место по инновационному развитию среди регионов ЦФО. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 8 февраля, в Белгородской государственной филармонии чествовали учёных, внесших большой вклад в инновационное развитие региона. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первый заместитель губернатора - министр цифрового развития области Евгений Мирошников обратился к присутствующим с приветственным словом и поздравил научных работников:

- Белгородская область занимает четвертое место по инновационному развитию среди регионов ЦФО, входит в двадцатку лучших регионов нашей страны. Это, конечно же, ваша заслуга. Большинство из ваших разработок имеет практическое применение - более 70% непосредственно внедряются в наши промышленные предприятия. Только вперёд, все вместе, с такой силой мы однозначно будем достойны нашего земляка.

11 белгородских учёных получили премию в шести номинациях: «Инновации в сфере информационных технологий», «Инновации в строительстве: новые материалы и технологии», «Инновации в медицине», «Инновации в сфере технологий биоинженерии и нанотехнологий», «Инновации в современных технологиях производственной энергоэффективности и энергосбережения», «Инновационные приборы и автоматизированные комплексы (робототехника)».