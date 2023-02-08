За 2022 год белгородские энергетики подключили к сетям 5216 физических и 1588 юридических лиц

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородэнерго подвели итоги исполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В 2022 году выполнено 6804 договора общей мощностью 143 МВт. К электроснабжению подключено 5216 физических и 1588 юридических лиц.

Электроэнергией обеспечено 37 новых медучреждений, в том числе два клинических центра - в Яковлевском и Старооскольском ГО, 124 объекта водной инфраструктуры, 12 школ и 10 детских садов, 90 предприятий агропромышленного комплекса, 16 спортивных, культурных объектов, рекреационных зон.

Наиболее значимым объектом стал НОЦ в Красногвардейском районе, для которого была введена в эксплуатацию новая высоковольтная подстанция мощностью 10 МВА.

Помимо этого, запрашиваемой мощностью обеспечены фруктохранилище в Новооскольском районе, новые производственные площадки мясоперерабатывающего завода, склад хранения мясной продукции в Корочанском районе, элеваторный комплекс компании в Шебекинском городском округе, свинокомплекс и зерносушильный комплекс в Яковлевском городском округе и другие предприятия АПК региона.

- Технологическое присоединение способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Белгородской области, поэтому даже в текущих условиях филиал делает все возможное, чтобы обеспечить нормативные сроки подключения к сетям, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – Обеспечение электроснабжения учреждений образования, медицины, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства держим на особом контроле, так как от этого зависит качество жизни населения области.