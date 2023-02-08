Белгородская область получит 315 млн рублей на создание комфортной городской среды

В Валуйках будет обустроена общественная территория на склоне у реки Валуй. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В рамках строительных мероприятий планируется уложить тротуарное покрытие, установить смотровую башню, качели, озеленить территорию, проложить пешеходные дорожки и смотровую площадку. Сумма средств из федерального бюджета на реализацию проекта составила 85 млн рублей.

В Грайвороне преобразится рекреационная зона «Петровская круча». Здесь установят большой шатёр, арочный коридор в форме сердец, скамейку для влюблённых, а также оборудуют геометрическими платформами прибрежную территорию. Общий объём выделенных средств из федерального гранта - 70 млн рублей.

Также в этом году в Новом Осколе начнётся обновление Центрального парка им. М. Горького. В ходе работ специалисты выложат покрытие детской игровой зоны разноцветной мозаикой, установят сухие фонтаны, качели, мини-сцену и благоустроят центральный вход. На проект выделено 70 млн рублей.

Напомним, в 2022 году Минстроем России проведён дополнительный конкурс. По итогам, проект города Шебекино «Ревитализация территории химического завода» также признан победителем с реализацией в 2023-24 годах. Там установят пешеходные фонтаны, деревянный помост, уличное освещение, обустроят прибрежную зону с шезлонгами, аллею и озеленят территорию. На реализацию проекта направят 90 млн рублей.

Все работы на объектах должны быть завершены не позднее 1 ноября 2023 года.