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НовостиЗвезды8 февраля 2023 11:11

Микэкономразвития РФ рекомендовал патриотический белгородский маршрут на федеральном уровне

Он круглогодичный и доступен для групп от пяти человек
Алексей СЕРГУНИН

Наш регион принимает участие в проекте АСИ по формированию турмаршрутов по местам воинской славы. В перечень рекомендовано включить 144 туристских направления из 51 субъекта РФ.

От Белгородской области для анализа и экспертной оценки было направлено 18 турмаршрутов, семь из которых были включены в итоговый список, в том числе и маршрут «Форпост государства Российского».

- Тур продолжительностью два дня включает в себя обзорную экскурсию по Белгороду, а также посещение города-крепости «Яблонов», музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» и музея-заповедника «Прохоровское поле». Маршрут круглогодичный и доступен для групп от пяти человек, - отметила начальник Управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.