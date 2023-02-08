Микэкономразвития РФ рекомендовал патриотический белгородский маршрут на федеральном уровне

Наш регион принимает участие в проекте АСИ по формированию турмаршрутов по местам воинской славы. В перечень рекомендовано включить 144 туристских направления из 51 субъекта РФ.

От Белгородской области для анализа и экспертной оценки было направлено 18 турмаршрутов, семь из которых были включены в итоговый список, в том числе и маршрут «Форпост государства Российского».

- Тур продолжительностью два дня включает в себя обзорную экскурсию по Белгороду, а также посещение города-крепости «Яблонов», музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» и музея-заповедника «Прохоровское поле». Маршрут круглогодичный и доступен для групп от пяти человек, - отметила начальник Управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.