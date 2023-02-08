Белгородский мошенник похитил у 16-летнего юноши телефон

Аферист позвонил и попросил телефон на одну ночь, чтобы скачать через него приложения. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратились родители 16-летнего юноши, которые сообщили, что у их сына мошенническим путем забрали мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. По предварительным данным, он познакомился с парнем незадолго до произошедшего. Вскоре аферист позвонил и попросил телефон на одну ночь, чтобы скачать через него приложения. При этом он пообещал заплатить за аренду устройства.

Забрав мобильник, подозреваемый на следующий день встретился с несовершеннолетним и отдал ему 3000 рублей и сим-карту, сообщив, что установка приложений не завершена и требуется еще некоторое время. Больше на связь злоумышленник не выходил. Стражи порядка выяснили, что похищенный телефон он продал за 12 тысяч рублей, которые впоследствии потратил. В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) аферисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.