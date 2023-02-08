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НовостиЗдоровье8 февраля 2023 10:00

В белгородские реабилитационные центры поступили 72 единицы современного оборудования

В их числе – тренажеры и электростимуляторы
Алексей СЕРГУНИН

В Белгородской области продолжают закупать новое оборудование в медицинские учреждения. Новую технику установили в больнице имени Святителя Иосафа и в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

- Это тренажеры, роботизированные тренажеры, электростимуляторы и многое другое для того, чтобы люди, которые перенесли тяжелые болезни или получили тяжелые травмы, могли быстро восстановиться. До конца года поступит оборудование и в детскую областную клиническую больницу, и в ЦРБ Алексеевки, - пообещал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.