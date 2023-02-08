Белгородка пырнула сожителя ножом в живот

В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Прохоровскому району от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в одном из сел 37-летний мужчина получил ножевое ранение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По подозрению в причинении ему телесных повреждений оперативники задержали 33-летнюю женщину – сожительницу потерпевшего. По предварительным данным, конфликт у пары произошел во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот. После случившегося мужчина отправился спать, но впоследствии почувствовал, что его состояние сильно ухудшилось. Испугавшись последствий, подозреваемая вызвала скорую помощь.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет.