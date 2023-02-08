Белгородские хоккеисты проиграли «Соколу» из Новочебоксарска

18 и 19 февраля команда Андрея Романова проведет два матча в Липецке с местным одноименным клубом. Начало обеих встреч в 13:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Новочебоксарске местный «Сокол» провел повторный матч МХК «Белгород». После поражения в первом матче (1:4) хозяева смогли взять реванш. Гости вошли в игру лишь при счете 0:3. В течение 87 секунд они провели две результативные атаки, но перевести игру в овертайм не сумели. Итоговый счет – 4:3 в пользу «Сокола». По разу чувашский клуб огорчили – Александр Сумин (44-я, 1:3), Артем Атанов (45-я, 2:3) и Алексей Рудаков (59-я, 3:4). Самым полезным в составе гостей оказался Рудаков – он ассистировал Атанову.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидерство делят кирово-чепецкая «Олимпия» и «Тамбов» (по 53 очка). Далее идет воронежская «ЭкоНива-Бобров» (49). У «Белгорода» в активе 19 очков и предпоследнее 10-е место. Теперь 18 и 19 февраля команда Андрея Романова проведет два матча в Липецке с местным одноименным клубом (девятое место, 28 очков). Начало обеих встреч в 13:00.