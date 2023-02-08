Белгородец украл у матери 25 тысяч рублей

Дождавшись удобного момента, подозреваемый забрал из сумки потерпевшей 25 тысяч рублей, после чего скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о пропаже денег в УМВД России по Белгороду обратилась 55-летняя местная жительница. Она пояснила, что деньги оставила в сумке в прихожей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 30-летний сын белгородки.

По предварительным данным, злоумышленник проживает с матерью в одной квартире. Дождавшись удобного момента, он забрал из сумки потерпевшей 25 тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенные деньги мужчина потратил, в частности, на алкоголь. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража из сумки или ручной клади) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.