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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 9:03

Белгородец украл у матери 25 тысяч рублей

Он вытащил их из сумочки
Алексей СЕРГУНИН
Дождавшись удобного момента, подозреваемый забрал из сумки потерпевшей 25 тысяч рублей, после чего скрылся.

Дождавшись удобного момента, подозреваемый забрал из сумки потерпевшей 25 тысяч рублей, после чего скрылся.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о пропаже денег в УМВД России по Белгороду обратилась 55-летняя местная жительница. Она пояснила, что деньги оставила в сумке в прихожей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 30-летний сын белгородки.

По предварительным данным, злоумышленник проживает с матерью в одной квартире. Дождавшись удобного момента, он забрал из сумки потерпевшей 25 тысяч рублей, после чего скрылся. Похищенные деньги мужчина потратил, в частности, на алкоголь. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража из сумки или ручной клади) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.