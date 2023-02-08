Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 8:35

Жители белгородского села Казинки жалуются на включенное освещение улиц после полуночи

Оно, по их мнению, «помогает» войскам Украины наносить удары по населенному пункту
Алексей СЕРГУНИН
Губернатор заверил, что никаких решений по дополнительному освещению села не было.

Губернатор заверил, что никаких решений по дополнительному освещению села не было.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ходе традиционного вечернего прямого эфира Вячеслава Гладкова в соцсетях ему поступил вопрос от жительницы села Казинка. Она спросила губернатора, для чего в населённом пункте работает уличное освещение после полуночи.

На это губернатор ответил, что никаких решений по дополнительному освещению села не было.

- Могу сказать, что если выключить освещение ночью, то у противников картинка хуже не будет. Но в тех районах, где идут обстрелы, в отсутствие освещения начинается хулиганство и вскрытие домов. Я бы посмотрел, правильно ли отключать освещение. C моей точки зрения, угрозы в темноте становится больше. Если вы примете решение всем селом, то мы пойдём вам навстречу, – заверил Вячеслав Гладков.

Напомним, что 6 февраля в результате обстрела ВСУ погибла 70-летняя жительница Казинки.