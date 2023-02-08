Жители белгородского села Казинки жалуются на включенное освещение улиц после полуночи

Губернатор заверил, что никаких решений по дополнительному освещению села не было. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ходе традиционного вечернего прямого эфира Вячеслава Гладкова в соцсетях ему поступил вопрос от жительницы села Казинка. Она спросила губернатора, для чего в населённом пункте работает уличное освещение после полуночи.

На это губернатор ответил, что никаких решений по дополнительному освещению села не было.

- Могу сказать, что если выключить освещение ночью, то у противников картинка хуже не будет. Но в тех районах, где идут обстрелы, в отсутствие освещения начинается хулиганство и вскрытие домов. Я бы посмотрел, правильно ли отключать освещение. C моей точки зрения, угрозы в темноте становится больше. Если вы примете решение всем селом, то мы пойдём вам навстречу, – заверил Вячеслав Гладков.

Напомним, что 6 февраля в результате обстрела ВСУ погибла 70-летняя жительница Казинки.