Экс-белгородский губернатор Савченко представил новую экономическую модель

Евгений Савченко в редакции "Комсомольской правды". Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко рассказал о новой экономической модели, которую разработал сам. Статья опубликована на сайте института социально-экономического прогнозирования им. Д. И. Менделеева. Экс-глава региона заявил, что основная необходимость разработки – закат капитализма и нужда в новых решениях.

Концепция предусматривает ограничение максимального размера прибыли предприятия размером фонда оплаты труда (ФОТ) его работников, а также введение предельного коэффициента между доходами 10% самых высокооплачиваемых работников и 10% низкооплачиваемых – от трех до пяти. Также политик отмечает в своем статье, что нужно отказаться от обложения налогом результатов труда.

- На исторической авансцене будет востребована иная экономическая модель, где отсутствует наемный труд, повсеместно торжествует принцип справедливости, а высшей целью является не прибыль, как при капитализме, и не сильное государство, как при социализме, а благополучие человека как образа и подобия Творца. Такую экономику целесообразно назвать жизнецентричной, общество – солидарным, а этику – гармоничным сотрудничеством, – уверен Евгений Савченко.