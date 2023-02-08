Доверчивая белгородская пенсионерка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

Для уточнения достоверности информации можно позвонить в банк по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты, или в полицию по номеру 02 (с мобильного – 102). Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя женщина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Злоумышленник позвонил ей под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщил, что на имя пенсионерки кто-то пытался незаконно оформить кредит. Аферист заверил потерпевшую, что по этому факту уже возбуждено уголовное дело, но для пресечения несанкционированной операции и разоблачения преступников требуется её помощь.

В итоге ему удалось убедить женщину перечислить на счет якобы безопасной ячейки не только собственные деньги, но и взять несколько кредитов. Следуя указаниям лже-сотрудника правоохранительных органов, женщина перевела ему 300 тысяч рублей, которые откладывала на смерть, а также более миллиона заемных денежных средств.

Сотрудники полиции призывают белгородцев не перечислять деньги по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились. Если вам позвонили по телефону и сообщили о якобы зафиксированных подозрительных операциях по счету, прервите разговор. Не выполняйте никакие финансовые операции. Для уточнения информации обратитесь самостоятельно в банк, придя в отделение лично либо позвонив по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты, или позвоните в полицию по номеру 02 (с мобильного – 102).