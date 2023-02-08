Более 16 тысяч белгородских девятиклассников 8 февраля пройдут итоговое собеседование по русскому языку

Участники итогового собеседования, которое проходит в один день по всей стране, выполнят четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с использованием цитаты, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экспертом-собеседником. Все это в комплексе позволяет проверить навыки устной речи школьников. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Для проведения итогового собеседования задействованы 7698 работников организаций сферы образования, - пояснил первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов. - Подготовлено 313 мест проведения итогового собеседования на базе общеобразовательных организаций, 34 места проведения организовано на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, два места – в пунктах временного размещения населения. В приграничных муниципалитетах итоговое собеседование пройдёт преимущественно в дистанционном формате.

Общее количество баллов, которое можно набрать за выполнение всей работы – 20. Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачёта – десять.

- Итоговое собеседование оценивается по системе зачёт/незачёт, - уточнила руководитель Белгородского центра оценки качества образования Татьяна Чаусова. - Свои результаты школьники узнают до 22 февраля. Для выпускников, получивших незачёт, либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 15 марта и 15 мая.