В Белгородской области в столкновении автобуса и «Жигулей» пострадала женщина

В результате ДТП 37-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 7 февраля, в 17:40 на 10 км автодороги «Прохоровка Плота Ржавец» 61-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ 320530», двигался со стороны села Малояблоново. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При выезде со второстепенной дороги он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП 37-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в ДТП с участием автобуса пострадала 53-летняя женщина.