Белгородский губернатор Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола

Губернатор призвал меньше смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть. Фото из соцсетей.

Накануне в прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, как власти собираются защищать детей.

- По телевидению говорят, что при поставке дальнобойного оружия и снарядов Старый Оскол попадает в «красную зону» обстрела. Какие меры будут предприняты в отношении детей? Тревожно очень от этих сюжетов по телевидению, - обратилась белгородка Анна.

В ответ губернатор призвал меньше смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть.

- В случае если будет ухудшение обстановки, конечно, никто рисковать людьми не будет, в первую очередь детьми. Сразу информацию будем доводить. Пока информации по ухудшению ситуации в Старом Осколе у меня нет. И я надеюсь, что не будет, - пояснил глава региона.