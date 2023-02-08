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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:42

Белгородский губернатор Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола

Жители региона переживают из-за нагнетания ситуации на ТВ
Алексей СЕРГУНИН
Губернатор призвал меньше смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть. Фото из соцсетей.

Губернатор призвал меньше смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть. Фото из соцсетей.

Накануне в прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили, как власти собираются защищать детей.

- По телевидению говорят, что при поставке дальнобойного оружия и снарядов Старый Оскол попадает в «красную зону» обстрела. Какие меры будут предприняты в отношении детей? Тревожно очень от этих сюжетов по телевидению, - обратилась белгородка Анна.

В ответ губернатор призвал меньше смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть.

- В случае если будет ухудшение обстановки, конечно, никто рисковать людьми не будет, в первую очередь детьми. Сразу информацию будем доводить. Пока информации по ухудшению ситуации в Старом Осколе у меня нет. И я надеюсь, что не будет, - пояснил глава региона.