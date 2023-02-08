Белгородский «Технолог-Спартак» едва не сотворил сенсацию в Воронеже

В ТОП-3 результативных игроков белгородского клуба вошли - Виталий Стрельников (12 очков), Игорь Неклюдов (Семь) и Дмитрий Симонов (пять). Фото: Алексей СЕРГУНИН

В спортивном центре «Гран-При» состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Воронежем» и белгородским «Технологом-Спартаком». После трех выигрышей кряду (двух в Белгороде - 36:27 и 36:31 и одной в Воронеже – 35:29) хозяева логично рассчитывали на четвертую очную победу. И ход встречи оправдывал ожидания команды Алексея Доронкина. Но парни Сергея Крамскова не лыком шиты, что доказали на площадке географических соседей. На финише второго тайма они выдали отрезок с тремя результативными атаки кряду. Итог - зыбкие 35:34 в пользу «Воронежа».

В ТОП-3 результативных игроков белгородского клуба вошли - Виталий Стрельников (12 очков), Игорь Неклюдов (Семь) и Дмитрий Симонов (пять).

После этого поражения «Технолог-Спартак» занимает шестое место с 12 очками. А места с первого по четвертое делят «Воронеж», волгоградский «Каустик», дубль «Чеховских медведей» и московский «МССУОР № 2-Академия» (по 27 баллов). Правда, все команды провели разное количество матчей, и по потерянным очкам лидирует воронежский клуб. Теперь 18 и 19 февраля белгородцы проведут два матча в Омске против местного «Скифа-Юниора». В первом круге наши земляки дома дважды одолели сибиряков – 34:30 и 42:31.