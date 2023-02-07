В Белгородской области капитально отремонтируют 9 мостов и путепроводов

В этом году также завершатся работы на двух переходящих объектах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В Белгородской области в 2023 году планируют капитально отремонтировать 9 искусственных сооружений. В нормативное состояние приведут мосты и путепроводы общей протяженностью 387 метров.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в программу ремонта включили:
мост через реку Ключка в хуторе Ромахово Вейделевского района;
мост через реку Короча в хуторе Никольский Корочанского района;
мост через ручей Усердец в селе Старая Безгинка Новооскольского городского округа;
мост через ручей между сёлами Ржавец и Красное Знамя в Прохоровском районе;
мост через суходол в селе Знаменка Старооскольского городского округа;
мост через суходол в селе Сергиевка Старооскольского городского округа;
мост через реку Сажновский Донец в селе Сажное Яковлевского городского округа.
Кроме того, в этом году завершатся работы на двух переходящих объектах. В Алексеевке будет сдан мост через реку Тихая Сосна, в Белгороде – путепровод через железную дорогу на улице Студенческой. До корректировки в программу ремонта входили лишь три объекта. Теперь заявленный мост в Новом Осколе сделают за счет областного бюджета.