Белгородца задержали за кражу сигарет, кильки и мужских ботинок

Оперативникам удалось обнаружить и изъять часть украденного.

По подозрению с серии краж полиция задержала 22-летнего жителя Прохоровского района. По предварительным данным, молодой человек, находясь в гостях у дальней родственницы, незаметно выносил из ее дома имущество. Злоумышленник успел умыкнуть 2500 рублей, два телефона, блок сигарет, две банки кильки в томате, фонарик и зимние мужские ботинки. Но этим мужчина не ограничился и погостив у других знакомых, прихватил с собой 3300 рублей.

Оперативникам удалось обнаружить и изъять часть украденного. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за кражу. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.