Белгородские школьники на следующей неделе отправятся в международный детский центр «Артек»

С 15 февраля по 7 марта в «Артеке» отдохнут ученики из Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Из Белгородксой области 20 школьников отправятся на вторую смену в МДЦ «Артек». Ребята добились успехов в учебе, области культуры, искусства, науки, спорта и общественной деятельности. Отбор проходил через автоматизированную информационную систему «Путёвка» на основе электронного портфолио школьников. С 15 февраля по 7 марта в «Артеке» отдохнут ученики из Белгорода, Старого Оскола, Шебекино, Чернянки, Ивни, Белгородского, Вейделевского районов, Валуйского горокруга и других муниципалитетов.

На сайте регионального правительства напоминают, что для получения путевки, необходимо загрузить свои дипломы и награды в специальную информационную систему. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке, заполнить анкету, прикрепить копии дипломов, а затем выбрать смену и отправить заявку. Система автоматически составляет рейтинг, за каждый диплом ребенок получает балл. Чем выше рейтинг, тем больше шансов попасть на смену.