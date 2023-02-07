Белгородские ученые выявили генетические факторы риска развития рака молочной железы

Результаты исследования позволят более эффективно и целенаправленно проводить профилактику заболевания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Команда ученых Белгородского госуниверситета провела масштабное исследование, чтобы выяснить, влияет ли полиморфизм генов матриксных металлопротеиназ на возникновение рака молочной железы. Результаты исследования позволят более эффективно и целенаправленно проводить профилактику заболевания.

- Колоссальное значение в борьбе с заболеванием имеет выявление генетических факторов риска развития рака. Однако более 40 процентов генетических детерминант, участвующих в возникновении заболевания, в настоящее время науке не известны. Кроме того, имеющиеся в современной научной литературе данные о генетических факторах часто прямо противоречат друг другу, - сказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ «БелГУ», доктор медицинских наук, профессор Михаил Чурносов.

Установленная учеными клиническая и патофизиологическая значимость полиморфизма гена ММР9 при раке молочной железы в будущем может быть использована для прогнозирования риска возникновения заболевания. Ранее ученые показали связь полиморфизма этих генов с развитием гипертонической болезни, язвенной болезни и глаукомы у населения ЦЧР.