С начала года в Белгородской области родились 12 пар двойняшек

фото: соцсети Татьяны Слюсаренко.

Интересной статистикой рождаемости двойняшек поделилась начальник управления ЗАГСа по Белгородской области Татьяна Слюсаренко на своей странице в соцсети. Так, в январе 2023 года на свет появились 12 пар двойняшек. Причем за аналогичный период прошлого года родителями двоен стали лишь пять семей.

В лидерах Белгород. Здесь зарегистрированы 5 пар двоен. По две пары – в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. По одной паре - в Губкинском и Грайворонском городских округах, Красногвардейском район

Примечательно, что в Шебекинском, Губкинском городских округах и в Красногвардейском районе зарегистрированы «королевские» двойни (мальчик и девочка – ред.), а в Белгороде из 5 пар двойняшек – 3 пары – только мальчики.

Также Татьяна Слюсаренко упомянула еще одну двойню из Прохоровского района – в отделении ЗАГС муниципалитета в голубином семействе появилось два птенца. Если верить народным приметам, при виде таких малышей с небольшим оперением, можно ждать прибавления в семействе, а также рост доходов.