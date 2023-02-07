В Белгороде презентовали брошюру с историей 27 городов Белгородской черты

Тексты сопровождаются иллюстрациями – старинными картами, примерами старинных текстов, схемами, рисунками и фотографиями. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В научно-популярном издании описывается история основания крепостей, оборонительных сооружений городовой и сторожевой службе, а также о городском вооружении. Тексты сопровождаются иллюстрациями – старинными картами, примерами старинных текстов, схемами, рисунками и фотографиями.

Презентация брошюры прошла в Белгородском государственном историко-краеведческом музее. Здесь собрались историки, краеведы, архивисты, сотрудники музеев и библиотек, представители общественности, студенты и горожане, увлекающиеся историей.

- В 30-е годы XVII века, когда немного выправилась ситуация, государство в лице царя и боярской Думы осознает необходимость решения внешнеполитических задач. А какие у нас тогда были задачи? Это, прежде всего, на западе – воссоединение с украинским и белорусским народами, которые находились под польским гнетом, это на северо-западе – выход к Балтийскому морю, но ни первую, ни вторую задачу невозможно было решить, не обезопасив наши южные границы, - подчеркнул значимость Белгородской оборонительной четы директор Государственного архива Белгородской области Алексей Бондаренко.

Часть тиража была раздали участникам презентации, оставшиеся брошюры будут переданы в библиотеки, музеи и архивы Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей.