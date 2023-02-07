Лже-банкиры заставили белгородца лишиться двух миллионов рублей

Белгородец перевел мошенникам 2 миллиона рублей.

С заявлением о мошенничестве в полицию Белгорода обратился молодой человек. Белгородец сообщил, что аферисты обманным путем заставили его перевести крупную сумму денег на неизвестный счет.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили 23-летнему жителю областного центра под видом сотрудников банка. Они сообщили молодому человеку о якобы зафиксированных попытках хищения денежных средств со счета. Дальше по известной схеме – чтобы пресечь подозрительные транзакции, нужно было самостоятельно получить онлайн-кредит и перевести всю сумму на «безопасный счет». Доверчивый белгородец в итоге лишился двух миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Региональная полиция призывает белгородцев ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они не представились.