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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:34

Белгородское МЧС не причастно к звонкам о заминированных зданиях

В ведомстве назвали информацию фейком
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Информация о заминированных зданиях - фейк.

Информация о заминированных зданиях - фейк.

Жителям Белгородской области поступают звонки с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Звонившие выдают себя за сотрудников регионального МЧС и сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.

Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является ФЕЙКОМ!

В региональном ГУ МЧС России также напоминают белгородцам о том, что необходимо доверять только проверенной информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.