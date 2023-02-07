Белгородское МЧС не причастно к звонкам о заминированных зданиях

Информация о заминированных зданиях - фейк.

Жителям Белгородской области поступают звонки с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Звонившие выдают себя за сотрудников регионального МЧС и сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.

Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является ФЕЙКОМ!

В региональном ГУ МЧС России также напоминают белгородцам о том, что необходимо доверять только проверенной информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.