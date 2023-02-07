За сутки в Белгородской области выявили 618 нарушений ПДД

74 водителя управляли технически неисправным авто. Фото: "КП" Архив

Сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области за прошедшие сутки выявили 618 нарушений Правил дорожного движения. Правоохранители отстранили от управления 11 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также одного ранее лишенного права управления.

94 водителя не уступили дорогу пешеходам. В их отношении составлены административные материале, в отношении пешеходов. Пешеходы, в свою, очередь, тоже не отличились – 107 материалов составлено за переход проезжей части в неустановленном месте.

15 белгородцев нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Также было выявлено 35 автомобилей с нарушением светопропускной способности передних автостекол и 74 водителя, управлявших технически неисправным транспортом.