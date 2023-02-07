Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:46

За сутки в Белгородской области выявили 618 нарушений ПДД

Почти 100 водителей не уступили дорогу пешеходам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
74 водителя управляли технически неисправным авто.

74 водителя управляли технически неисправным авто.

Фото: "КП" Архив

Сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области за прошедшие сутки выявили 618 нарушений Правил дорожного движения. Правоохранители отстранили от управления 11 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также одного ранее лишенного права управления.

94 водителя не уступили дорогу пешеходам. В их отношении составлены административные материале, в отношении пешеходов. Пешеходы, в свою, очередь, тоже не отличились – 107 материалов составлено за переход проезжей части в неустановленном месте.

15 белгородцев нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Также было выявлено 35 автомобилей с нарушением светопропускной способности передних автостекол и 74 водителя, управлявших технически неисправным транспортом.