В Белгородской области более 200 учащихся медклассов соревновались в «Медицинском квесте»

фото: Минздрав Белгородской области.

В Старом Осколе прошла квест-игра для учащихся медицинских классов. В турнире приняли участие 29 команд из муниципалитетов Белгородской области. Школьники смогли проверить свои знания медицинской теории и применили навыки на практике.

Участникам предстояло пройти девять станций. На каждой их ждали новые задания по разным направлениям: десмургия, сердечно-легочная реанимация, знания из области углубленной химии и биологии. При этом оценивались не только скорость, но и качество выполнения заданий, а также дисциплина команды.

Команды формировались из учащихся разных школ области. Им предстояло вместе выполнять задания. Такое условие не стало препятствием для ребят, выбравших медицину в качестве будущей профессии.

- Будущие коллеги продемонстрировали навыки, которые изучают на занятиях. Горжусь успехами ребят. Ждём их в мединституте университета и в наших медицинских организациях! - отметил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Победителей и призеров профильных соревнований и конкурсов наградили дипломами и знаками отличия «Юный медик» министр здравоохранения области Андрей Иконников и первый заместитель министра образования области Андрей Мухартов.