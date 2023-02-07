Власти Белгородской области рассмотрят идею общественной приемки капремонта дорог. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородец предложил главе региона применить практику общественной приемки на капитальный ремонт дорожного полотна сельских улиц. Житель региона по опыту знает, что во время выполнения работ подрядчик отказывается сотрудничать с жителями. «Внесение изменений и корректировок происходит только после публичной огласки проблем, локальных скандалов и многократных обращений в муниципалитеты, – написал белгородец.

Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что предложение довольно логичное, но его необходимо тщательно обдумать, чтобы не остановить ремонтные работы.

- Можем ли мы перенести его (опыт общественной приемки –ред.) на дороги? Наверное, в этом есть смысл. Хотя мне нужно время, чтобы пообщаться с министром автомобильных дорог и транспорта, с курирующим строительство заместителем. В ближайшее время скажу, можем ли мы это сделать. Самое главное, – чтобы общественная приёмка не остановила работы. Все-таки одно дело посмотреть в подъезде качество выполненных работ, а другое дело – выход на проезжую часть. Тут важен вопрос безопасности: мы не можем допустить никаких оплошностей. Поэтому проговорю этот вопрос, и в ближайшее время примем решение, – ответил глава региона.