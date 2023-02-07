Глава СК России поручил возбудить уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного сообщение в Белгороде

Контролировать расследование о белгородских троллейбусах будут в центральном аппарате СК. Фото: "КП" Архив

Жители Белгорода неоднократно жаловались на то, что троллейбусы прекратили свое существование. Инициативная группа белгородцев направила очередное обращение Председателю СК России Александру Бастрыкину. По мнению жителей региона, действия органов местной власти неправомерны и троллейбусное движение намеренно разрушается.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю следственно управления по Белгородской области Станиславу Захарову разобраться в ситуации, возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате следственного комитета России.