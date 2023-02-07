Белгородцы предложили ужесточить наказание за запуск салютов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 6 февраля к губернатору обратились жители региона с просьбой ужесточить наказание за запуск фейерверков и салютов. Многие возмущены тем, что нарушители отделываются лишь штрафом в 1000 рублей. И предложили или увеличить сумму штрафа, или ужесточить наказание.

Глава региона обещал серьезно обдумать такое предложение.

- Я согласен с вами, что не время сейчас запускать фейерверки и салюты. Посмотрим, как это можно реализовать в рамках закона. И подумаем о целесообразности, потому что иногда повышение штрафов приводит к обратному эффекту, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности, а также запрет на запуск салютов и фейерверков. За нарушение запрета жители либо заплатят штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, либо получат 15 суток административного ареста.