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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:03

Белгородцы предложили ужесточить наказание за запуск салютов

Губернатор обещал серьезно обдумать этот вопрос
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцы предложили ужесточить наказание за запуск салютов.

Белгородцы предложили ужесточить наказание за запуск салютов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 6 февраля к губернатору обратились жители региона с просьбой ужесточить наказание за запуск фейерверков и салютов. Многие возмущены тем, что нарушители отделываются лишь штрафом в 1000 рублей. И предложили или увеличить сумму штрафа, или ужесточить наказание.

Глава региона обещал серьезно обдумать такое предложение.

- Я согласен с вами, что не время сейчас запускать фейерверки и салюты. Посмотрим, как это можно реализовать в рамках закона. И подумаем о целесообразности, потому что иногда повышение штрафов приводит к обратному эффекту, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности, а также запрет на запуск салютов и фейерверков. За нарушение запрета жители либо заплатят штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, либо получат 15 суток административного ареста.