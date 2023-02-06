К майским праздникам в Белгородской области завершат ямочной ремонт

Вячеслав Гладков призвал глав муниципалитетов соблюдать сроки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2023 году на ремонт и строительство дорожного полотна в областном бюджете заложено более 15 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Запланированы ремонт 310,6 км дорог и строительство 14,6 км. Выполнение ямочного ремонта дорог в регионе начато в прошлом месяце. Использование литого асфальтобетона позволяет проводить работы даже в непогоду. Отремонтировать необходимо 213 065 кв. м автомобильных дорог, на данный момент обновлено уже 6 532 кв. м.

- Уважаемые главы, в весеннюю погоду будет большое количество обращений от жителей, поэтому подготовка сейчас важна. К майским праздникам весь запланированный объем по ямочному ремонту должен быть полностью выполнен, включая нанесение разметки, что тоже для нас принципиально, - обратился к руководителям муниципалитетов Вячеслав Гладков.