7 февраля в Белгородской области похолодает до -13 градусов

Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 7 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем от -3 до -8 мороза. В Белгороде ночью от 8 до 10 градусов ниже ноля, днем от -6 до -8 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей и гостей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101. Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.